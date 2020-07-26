مطار القاهرة يستقبل 1310 ركاب من جنسيات مختلفة قادمين على متن 7 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، 7 رحلات طيران دولية قادمة من أوربا تقل على متنها 1310 مسافرين من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلات تابعة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، مشيرة إلى أن مبنى الركاب رقم 3 استقبل الرحلات الـ7 قادمة من فرانكفورت وباريس وميونخ وبرلين وأمستردام وميلانو ولندن، وخضع جميع ركاب الرحلات للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويتم الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.