رئيس جمعية صباح الأحمد لـ"الوطن": وليد بخير.. وقاضينا المواطن المعتدي

قال ناصر ذعار العتيبي، رئيس جمعية "صباح الأحمد"، إن وليد محمد، الشاب المصري المعتدى عليه من قبل لمواطن الكويتي رفع قضية على الرجل، حيث يثق في نزاهة القضاء الكويتي الذي لا يفرق بين مقيم ووافد.

وأضاف العتيبي في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "وليد بخير ونحمد الله عز وجل أنه شاب دمث الخلق ونيته صادقة، ويتسم بالشهامة وأمين في عمله والجميع يحبه ويثقون فيه".

وتابع: "نعتبر وليد أخ لنا هو وغيره من الأشقاء لمصريين، ونحن في بلد الإنسانية وما حدث مع وليد ربما يكون ناتج عن أزمة كورونا التي أثرت على نفسية البعض، وتقدمت باستقالتي ليس تضامنا فقط مع وليد لكن حتى لا يشعر بالقهر والظلم أيضا"، مشيرا أن الواقعة حدثت في الإجازة.

وأوضح أن الشاب المصري تواصل معه الكثير من أبناء الشعر الكويتي لمساندته وتوفير العمل له وجوانب أخرى، فظهر المعدن الحقيقي للشعب الكويتي الذي يحب الشعب المصري الشقيق، كما أن خطاب الكراهية الذي يظهر في السوشيال ميديا لا يعبر عن الشعب الكويتي وإنما قلة لا يعتد بها".

واختتم حديثه لـ"الوطن": "صحيح إنني تعجبت مما فعله المواطن الكويتي تجاه وليد لكن لم أتعجب من ردود فعل الكويتيين الذين ساندوه".

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعرض مقيم مصري يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قبل مواطن كويتي.