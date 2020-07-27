استعدادا لعيد الأضحى.. حملات مكثفة على محلات الجزارة ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ومساعد مدير الأمن والمستشار العسكري ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، قد أتمت كل الاستعدادات لاستقبال العيد وأن غرفتى العمليات الرئاسية بالمحافظة والفرعية بالأحياء تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وشدد على تواجد مسئولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وطالب المحافظ مديرية الطب البيطري والتموين والأحياء والجهات المعنية بتكثيف جهودهم لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتاكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.

وشدد على المرور على محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال النظافة والتطهير عقب الذبح حرصا على الصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن جميع مجازر المحافظة سوف تعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين، وكذلك محطة تسمين الماشية.

كما وجه مديرية الشئون الصحية بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية، وقيام مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين، مشيرا أن شوارع المحافظة سوف تشهد تواجدا أمنيا من رجال الشرطة لحماية المواطنين وضبط الحركة المرورية بالشارع، والتعامل مع الدراجات النارية المخالفة.

كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة بالقرى التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ورفع درجة الاستعداد بها.

وأكد أن أجهزة الأمنية المختلفة والأحياء عليهم دورا كبيرا في فرض الانضباط ومنع أي مظاهر سلبية أثناء عيد الأضحي.