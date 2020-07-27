عضو نقابة المهن التمثيلية يعلن وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح

أعلن مهندس الديكور وائل عبدالله عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة نجل المخرج حسام الدين صلاح، عبر حسابه الشخصي فيس بوك.

ودوّن عبد الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ابن صديقي وأخي الصغير جاسر حسام الدين صلاح في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وابن أختي وفاء حسام الدين، وابن أخت اخي وصديقي حامد مرزوق، ونسيب أخي وصديقي طارق جلال، وأخو أختي الصغيرة هدير حسام خالص التعازي، وجعت قلبي يا جاسر".

يذكر أن المخرج حسام الدين صلاح شارك في أعمال عدة من أهمها مسرحية "هالة حبيبتي" للفنان الراحل فؤاد المهندس، ومسرحية "يمامة بيضة لـ"علي الحجار"، ومسرحية "قاعدين ليه" للفنان الراحل سعيد صالح.