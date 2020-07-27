تربيطات ودعاية على الأقلام.. أبرز تحركات مرشحي الشيوخ بالمحافظات

أكد الدكتور علي سيد عبد الجليل وكيل كلية التربية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة أسيوط، والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فردي مستقل عن دائرة محافظة أسيوط، أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى إصدار قوانين التي تمكن من "توفير الخدمات، إعادة أمر التكليف لخريجي كليات التربية، تحسين أوضاع المعلم ماديا ومعنويا، تحسين الأضاع المادية للكوادر الصحية، رفع كفاءة المستشفيات العامة، تفعيل دور النقابات العامة تطوير المناهج والبنية التحتية وفق المستحدثات التكنولوجية بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى".

وأضاف وكيل كلية التربية، أنه مشارك دائم في العمل الخدمي وخدمة المجتمع بصفة عامة، كما أنه عضو بلجنة المصالحات بمركز أبنوب ورئيس جمعية الإيمان والتقوى بجزيرة بهيج والمشرف العام على التدريب الميداني لطلاب كلية الدراسات العليا بجامعة أسيوط.

وأشار عبد الجليل، إلى أنه يسعى من خلال ترشيحه لمجلس الشيوخ الاستعداد الجيد لإدارة الأزمات الطارئة، الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تطوير المناهج والبنية التحتية وفق المستحثات التكنولوجية.

وذكر أن برنامجه الانتخابي يركز على الشباب، وذلك بالمطالبة بإتاحة فرص عمل للشباب وتفعيل مراكز الشباب وبيوت الثقافة والاستثمار في المشروعات الصغيرة.

تربيطات في انتخابات الشيوخ بشمال سيناء

فيما تشهد محافظة شمال سيناء تربيطات ومشاورات بين مرشحين الانتخابات، حيث تم اتفاق غير معلن بين مرشح القائمة الحاج فايز أبو حرب عضو مجلس النواب السابق، سالم العكش مرشح مستقبل وطن.

وقال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب الحالي، إنه وأتباعه سوف يدعمون مرشح حزب مستقبل وطن فردي، وأيضا الحاج فايز أبو حرب مرشح القائمة.

جدير بالذكر أن شمال سيناء بها 8 مرشحين، الأول مرشح القائمة فايز أبو حرب، ومرشح مستقبل وطن الحاج سالم العكش، ومنصور الرياضي أحد أبناء بئر العبد و4 مرشحين شباب من مدينة العريش.

مرشح النوبة يلتقي الهلالية بمقرهم لدعمه في الشيوخ

والتقى اللواء مصطفى جمعة مهدي المرشح المستقل لانتخابات الشيوخ في أسوان، وهو النوبي الوحيد، مساء أمس، بالمئات من أبناء الهلالية بمقر جمعيتهم فى حي شرق مدينة أسوان، طالباً دعمهم في الانتخابات.

ورحب الهلالية بالمرشح النوبي خاصة أنه يمثل مركز ومدينة أسوان، كما أن الهلالية لم يدفعوا بأي مرشح في انتخابات الشيوخ بأسوان، وينتظرون مجلس النواب لأن نسبة التصويت لديهم عالية خاصة في مركز ومدينة أسوان.

وانتقل المرشح النوبي ليلتقي بشباب الأصولية في مقر النائب صلاح عفيفي والذين أيدوا دعمه بصفته مرشح عن مدينة أسوان.

قي الوقت ذاته تحرك المرشحين الـ11 الباقين على المضايف والدواوين بالمراكز والقرى طالبين دعم العائلات والقبائل.

مرشح بالمنوفية: استبعادي كان خطأ إداريا وهدفي خدمة الناس

أكد اللواء عرفات يوسف، المرشح المستقل لمجلس الشيوخ في المنوفية، والذي تم استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ وعاد بقرار المحكمة إلى السباق الانتخابي، أن السبب في الاستبعاد جاء بعد خطأ إداري من قبل اللجنة الطبية، مؤكدا أنه ظل طوال عمره خادما للمواطنين من خلال عمله في وزارة الداخلية.

وأضاف يوسف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هدفه من الترشح ليس إلا لخدمة المواطنين في محافظة المنوفية، موضحا أن المواطن يحتاج إلى وجود النائب بجواره خلال الفترة المقبلة لحل مشاكله "هدفنا خدمة الناس"، مؤكدا أن الدولة تسعى لحل مشاكل المواطنين في شتى المجالات وهو ما سيساعد على تنفيذ خطاب الانتخابية في حال النجاح في انتخابات مجلس الشيوخ .

كما أكد الدكتور حسن الخولي، مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية والذي تم استبعاده، وعاد مرة أخرى بحكم المحكمة الإدارية، أن مجلس الشيوخ هو المنوط به العملية التشريعية وسن القوانين وتقديم المشروعات لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لتجهيز المعاهدات واللوائح الدولية، وفق قواعد إنشاء مجلس الشيوخ.

وأضاف "الخولي"، أنه يعتمد في ترشحه لمجلس الشيوخ على قاعدته في المجال العلمي بصفته رئيسا لمجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مؤكدا أنه سيعتمد في ترشحه على الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع المواطنين عن طريق الهاتف لمنع عقد المؤتمرات الانتخابية، بالإضافة إلى علاقاته مع أعضاء مجلس أمناء الآباء وأولياء الأمور في كل مدرسة بجميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.

مرشح "مستقبل وطن" يعقد اتفاقا مع قبيلة الدواغرة بشمال سيناء

زار الحاج سالم العكش مرشح حزب "مستقبل وطن" فردي، مدينة العريش والالتقاء بأهالي وسط المدينة من عائلات وقبائل العريش.

وأكد العكش، خلال لقاءه بعدد من أفراد من قبيلة الفواخرية في العريش، أنه سوف يعمل جاهدا لحل مشكلات المحافظة ككل وليس بئر العبد فقط، مؤكدا أن تكليفه بنزول الانتخابات في الحزب، هو حمل كبير حمله على عاتقه مطالبا المساعدة من أهالي العريش.

فيما قال الشيخ سلامة الرقيعي عضو مجلس النواب بدائرة بئر العبد، إنه تم الاتفاق بين الحاج سالم العكش مرشح حزب "مستقبل وطن"، وقبيلة الدواغرة، وتم الاتفاق على أن تكون أصوات الدواغرة مع العكش وأبو حرب مرشح القائمة.

مرشح النور بمطروح: برنامجي الانتخابي تشريعي رقابي خدمي

أكد صابر رفاد مرشح مجلس الشيوخ بمطروح عن حزب النور، أن برنامجة الانتخابى يشمل ثلاث محاور رئيسية جانب تشريعي وآخر رقابي وثالث خدمي.

وقال "رفاد"، من خلال فيديو بثه "أون لاين" على صفحة حزب النور بمطروح بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجانب التشريعى يتمثل في توسيع مبدأ الشورى كعامل مهم من عوامل تصويب القرارات والسياسات المختلفة، من خلال الاستفادة من الكوادر الوطنية فى مصر، الفردية والحزبية والاستفادة من صلاحيتها في مجلس الشيوخ، صلاحيته الدستورية، منها صلاحيات تشريعية باعداد بصياغة القوانين التي تساهم في حماية الحريات والحقوق المختلفة، وتحقيق وتعميق العدالة الاجتماعية، تحت مظلة المادة الثانية من الدستور "الشريعة".

بالإضافة إلى الدور الرقابي ومتابعة أداء مختلف المؤسسات والمسؤولين حرصا على المصلحة العامة، كما أن هناك دور خدمي لعضو مجلس الشيوخ، وله دور فعال لما له من توصيل الحقوق لأهلها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

تحالف بين "الشعب" و"الجمهوري" و"مستقبل وطن" في انتخابات الشيوخ

أعلن حزب "مستقبل وطن" بأسيوط تحالفه مع حزب "الشعب الجمهوري"، بالمحافظة وذلك لدعم مرشحي الحزبين بالمقاعد الفردية بأسيوط.

وعقد الحزبان مؤتمرا موسعا أمس، بمدينة أبو تيج لدعمي مرشحي الفردي لمجلس الشيوخ بحضور المهندس ياسر عمر أمين المحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومحمد فهمي صالح أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، وحضره العديد من الشخصيات المهمة ويأتي في مقدمتهم النائب السابق علاء عواجة ابن مركز صدفا، والذي حظى باستقبال كبير من الجميع وقدمه النائب ياسر عمر للجميع، الأمر الذى أثار العديد من التكهنات بأنه سيكون مرشح الحزب فى إنتخابات النواب القادمة.

تربيطات لمرشحي "مستقبل وطن" و"النور" لمجلس الشيوخ مع قبائل مطروح

وبدأت التربيطات بين مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بمطروح الخمسة على المقعد الفردي وبين القبائل.

وعقد رزق علواني عبدالحميد مرشح حزب مستقبل وطن، تربيطات مع قبيلة العبيدي من أكبر فروع قبائل أولاد علي في مطروح، وأعلنت قبيلة العبيدي مبايعته رسميا من خلال اللقاء الذي أجر بينهما في مقر قبيلة العبيدة بمدينة مرسى مطروح، بحضور عواقل القبيلة وعلى رأسهم العمدة بشير عمدة القبيلة والحاج داوود عبدالرازق من كبار عواقلها.

وأكد عاطف الشنيني أمين حزب النور بمطروح، لـ"الوطن"، أن الحزب أجرى تربيطات لمرشح الحزب صابر رفاد مع جميع القبائل وذلك من خلال أعضاء الحزب الممثلين من مختلف القبائل بجانب تربيطات مع أبناء وادي النيل المقيمين بمطروح.

توزيع أقلام عليها أسماؤهم بالمصالح الحكومية.. أحدث دعاية للشيوخ بمطروح

اتخذ أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في مطروح، تقاليع جديدة في الدعاية الانتخابية، بتوزيع أقلام مدون عليها اسم المرشح في المصالح الحكومية.

وبدأ مجموعة من الشباب من أنصار المرشح محمد رحومة وحيدة وشهرته "شعبان رحومة" في المرور على الدوواوين الحكومية على مستوى محافظة مطروح، وبحوزتهم كراتين مملئوة بالأقلام التي تبين أنها مدون عليها اسم مرشح الشيوخ محمد رحومة المرشح على المقعد الفردي، وتوزيع الأقلام على الموظفين في تلك الجهات بواقع قلم لكل موظف، كنوع من الدعاية الجديدة له لحشد أكبر عدد من العاملين في الجهات الحكومية لتأييده في الانتخابات.

وكثف جميع المرشحين من دعايتهم باللافتات والملصقات في الميادين والشوارع، خاصة في العاصمة مدينة مرسى مطروح وبعض الطرق الدولية أمام المدن الرئيسية الضبعة والعلمين والحمام، والنجيلة وبراني والسلوم.

ويتنافس 5 مرشحين على المقعد الفردي الوحيد في محافظة مطروح في انتخابات مجلس الشيوخ، وهم رزق علواني عبدالحميد مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم، ومحمد رحومة وحيدة، مستقل، رمز الصقر، وصابر مصطفى رفاد، مرشح حزب النور، رمز الفانوس، وفتحى رزق محمد، مستقل، رمز الحصان، وحسين آدم جارح وشهرته ميمى جارح، مستقل، رمز الأسد، بينما يوجد مرشح واحد قائمة من أجل مصر لقطاع غرب الدلتا والتى لا يوجد قوائم مرشحها أمامها وهو صالح سلطان حسن.