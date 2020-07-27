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إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة بالبحيرة ضمن الموجة 16

كتب:

أحمد حفنى
10:52 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
حملة إزالة التعديات بالبحيرة

حملة إزالة التعديات بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص" عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1523 م2 عبارة عن تنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحة 1427 مترا مربعا بمنشية حمور التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بدمنهور.

وإزالة فورية لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 96 متر بقرية دمسنا بأبو حمص عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

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