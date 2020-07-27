11 نصيحة "غير مكلفة" للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إنّه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة بمعدل 3 درجات وذلك حتى نهاية الأسبوع لتسجل درجات الحرارة اليوم، الاثنين 36 درجة وترتفع لـ38 درجة يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.

فيما تشهد محافظات جنوب البلاد ارتفاع درجات الحرارة مع الأمطار، مؤكدة أنّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة لـ47 درجة.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خاصة في منتصف النهار، مشددة على ضرورة الاستعانة بمظلة أو قبعة وتناول المياه على مدار اليوم لتعويض العرق مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

وتستعرض "الوطن" نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وفقًا للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا وذلك على النحو التالي:

نصائح التغلب على الحرارة المرتفعة

1. ارتداء الملابس القطنية الخفيفة البيضاء، والابتعاد عن الملابس الضيقة والمصنوعة من ألياف صناعية كالنايلون.

2. الاستحمام مرتين يوميًا بمياه باردة وليست فاترة، واستخدام صابون جلسرين مع عدم استعمال الليفة نهائيًا.

3. يجب الحرص على تغيير الملابس يوميًا، خصوصا الداخلية، للتخلص من رائحة العرق الكريهة.

4. استخدام مزيلات للتخلص من رائحة العرق الكريهة، خصوصا بعد الاستحمام.

5. ضرورة التهوية المستمرة داخل المنزل وينصح دائمًا بالخروج ليلًا في الأماكن المفتوحة.

6. ينصح بوضع بشكير أو فوطة قطنية تحت الأطفال في أثناء النوم لامتصاص العرق، ووضع فوطة قطنية على الوسادة للكبار للسبب ذاته.

7. في حالات الإصابة بـ"حمو النيل" ينصح باستعمال محلول "الكلامينا" المتوافر في الصيدليات بعد رجه جيدًا، ثم دهان الأماكن المصابة والجلد بصفة عامة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا وخاصة بعد الاستحمام.

8. الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

9. شرب السوائل والمياه قدر الإمكان.

10. عدم الجلوس في المناطق المغلقة وسيئة التهوية.

11. يفضل وجود غطاء للرأس في أثناء الخروج نهارًا.