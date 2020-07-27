مرشح "في حب مصر" بالسويس يجري جولات ميدانية للدعاية الانتخابية

عقد المحاسب أحمد خشانة مرشح الحزب على قائمة حب مصر في السويس، سلسلة من الاجتماعات وأجرى الجولات داخل محافظة السويس من أجل الاستماع لمطالب المواطنين، والالتقاء بهم.

واستقبل المواطنين بمدن الملك عبدالله والسادات وبحي الجناين وحي الأربعين، مؤكدا أنه يوجد دراسة كاملة بجميع مطالب المواطنين والمشاكل بالمحافظة، وأنه توجد خطة عمل ستنفذ من أجل "سويس جديدة".

وتواجد الدكتور سيد عبده، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، بالجولات داخل المدن وجميع أحياء المحافظة.

وأكد أحمد خشانة، أن الحزب لن يسمح بتخاذل أي نائب فى مجالس النيابية داخل المحافظة لخدمة المواطنين، لافتا إلى أنه طلبات المواطنين ستكون بنظام المركزية من خلال مقر الحزب.