شاهين ورشدي علاقة عمل وكثير من التناقضات في ذكرى وفاتهما

من أعظم ما أنجبت السينما المصرية أعمال المخرج يوسف شاهين، ودنجوان السينما المصرية الفنان رشدي أباظة، والذي يحل اليوم ذكرى وفاتهما، حيث تزامن تاريخ وفاة الفنان رشدي أباظة مع تاريخ وفاة المخرج يوسف شاهين، حيث توفي رشدى أباظة في 27 يوليو 1980، عن عمر ناهز 53 عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان المخ، في حين تعرض "شاهين" إلى نزيف في المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة وتوفى فى الـ82 من عمره عام 2008.

وعلى الرغم من قلة تعاونهما سويًا في المجال الفني، إلا أن الثنائي حققا نجاحًا من خلال تجربة استثنائية تحت عنوان "جميلة بوحيرد"، الذي قدم لنا قصة نضال "جميلة بوحيرد"، المرأة الجزائرية التي كافحت ضد الاحتلال الفرنسي، وقدم "رشدي" أحد أبرز أبطاله حينما جسد شخصية الكولونيل "بيجار"، في الوقت الذي كان "يوسف" مخرجًا للفيلم.

ولكن كان هناك عددا من التناقضات بينهما، حيث كان المخرج يوسف شاهين صاحب قرارات حاسمة فيما يخص عمله، حيث استبعد الفنان رشدي أباظة من تجسيد دور البطولة في فيلم "الناصر صلاح الدين"، رغم توقيعه للفيلم مع المخرج الراحل عز ذو الفقار، إلا أنه توفي قبل بدء التصوير، واستعانت ابنته بالمخرج يوسف شاهين ليستكمل العمل، والذي قرر وقتها إسناد البطولة للفنان أحمد مظهر بدلاً من رشدي أباظة، ما أثار خلافًا طويلاً بينهما، ولم يجمعهما أي أعمال فنية أخرى من وقتها.