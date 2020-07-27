مؤسسة الصحة ببلجيكا تحذر من الزيادات اليومية في حالات كورونا

حذر معهد "ساينسانو" للصحة العامة في بلجيكا والمركز الوطني للأزمات، اليوم، من تزايد أعداد الحالات اليومية لمصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وشددا على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وأفادت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية - على موقعها الالكتروني اليوم - بأن البلاد سجلت على مدار الأسبوع الماضي 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 71% مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد نحو 1142 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وقال الدكتور بودوين كاتري، المتحدث باسم معهد "ساينسانو": "إن الزيادة السريعة مقلقة للغاية.. ورغم أن عدد المرضى في تلك المستشفيات لا يزال محدودًا في الوقت الحالي، فإن هذا الرقم آخذ في الارتفاع أيضًا".

وأضاف كاتري: "أن 47% من الإصابات الجديدة في بلجيكا سُجلت في مقاطعة أنتويرب، ولكن العدد يرتفع أيضًا بشكل ملحوظ في بقية البلاد.. فمعظم الإصابات لا تزال تحدث في السكان النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 سنة.. وفي المتوسط​​، أصيب 279 شخصًا جديدًا يوميًا في الأسبوع الماضي".

ووفقًا لإيف ستيفنز، المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات، فإن توقعات الخبراء ليست مبشرة للغاية، وقال: "ومع ذلك، فإن لكل شخص تأثير ودور مهم في مسار هذا المنحنى".

وأضاف المسئول البلجيكي: "أنه يتعين على الجميع، أن يتكيفوا مع التدابير والسلوكيات الاحترازية، ليس فقط فئة عمرية معينة، وليس فقط السياح أو المقيمين في منطقة معينة، بل أعني جميع سكان بلجيكا".