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7 مستشفيات تسجل "صفر إصابات" بكورونا خلال 48 ساعة بالغربية

كتب:

أحمد فتحي ورفيق ناصف
03:57 م | الإثنين 27 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تراجع نسبة الإصابات على مستوى أقسام العزل داخل مستشفيات الصدر والحميات والطوارىء العامة طوال الـ48 ساعة الماضية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وسمنود وبسيون.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن نسبة الإصابات تراجعت فعليًا لنسب الإصابة على مستوى 7 مستشفيات عامة، ووصلت إلي "صفر فى المائة"، بعد نجاح الفريق الطبي الوقائي وعلاجي فى مواجهه أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار وكيل الصحة بالغربية إلى أنه أعطى توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات العلاجية لرعاية كافة حالات الإصابة النسبيه والمعزول صحيا منزليًا.

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