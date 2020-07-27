وزيرا الزراعة والري يبحثان آلية تحديث منظومة تقليل فاقد المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور بعض القيادات التنفيذية بالوزارتين، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنُظم الري الحديث، والعديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

يذكر أن وزارتا الزراعة والري، ستنفذان تصميما لشبكات الرى الحديث، وتحددا نوع الري الحديث المناسب، وتنشا حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي، إضافة إلى تأهيل الترع الفرعية، من تبطين وأعمال صناعية، ودراسة المناوبات الحالية، وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث، واستمرار عقد ندوات التوعية، التي تنفذ من جانب أجهزة التوجيه المائي، بقطاع التطوير للمزارعين، عن أهمية و فوائد الرى الحديث.

وتطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد والتخطيط له بشكل يحافظ على توفير الاحتياجات الغذائية، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد.