طقس الثلاثاء حار رطب نهارا وأمطار على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، كما يكون الطقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلا على كليهما.

ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 22

السلوم 32 21

سيوة 38 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 22

السويس 36 23

العريش 33 22

رفح 32 23

راس سدر 37 25

نخل 37 22

نويبع 38 30

طابا 36 28

كاترين 37 22

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 29