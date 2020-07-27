الاحتلال يمدد توقيف مدير مخابرات القدس 9 أيام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة "عوفر" العسكرية مددت، اليوم، توقيف كل من مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية لـ9 أيام، بذريعة استكمال التحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفقيه في 19 يوليو الجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد تفتيش مركبته، وأبو غالية بتاريخ 24 منه، بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية وتفتيشه.