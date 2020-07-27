تفاصيل قضية "هزار الأصدقاء": مقتل نجل المذيعة وصديقاه في السجن

5 أشهر كانت كفيلة بتفريق 3 أصدقاء حتى الأبد، أحدهم لقي مصرعه بطلقة طائشة، والآخران سلكا طريقهما للسجن، لينتهي المزاح بينهم بكابوس لم يتوقعه أشد المتشائمين من ثلاثتهم، بينما انتهت أحلام الأول في أن يكون لاعب كرة قدم شهير، وتوقف مستقبل الآخرين عند سياج عنبر السجن، الذي سينتقص من عمرهما 5 و7 سنوات، هي حكم المحكمة بالسجن، والذي صدر اليوم من محكمة الأحداث.

20 دقيقة هزار بين 5 أصدقاء انتهت بطلقات نارية ودماء وجثة، داخل شقة بحي الزمالك بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، هكذا سجلت المعاينة والتحريات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أثناء إجراء معاينة للشاب "كريم" نجل المذيعة مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، ولاعب نادي بتروجيت، بعد إصابته بطلق ناري فى الرأس.

وقالت التحريات والمعاينة إن مناظرة الجثة أسفرت عن أن الطلقة أصابت رأس المجني عليه، وأحدثت دخول وخروج، وشرحت المعاينة والتحريات أن المسافة التي أطلق منها الرصاص تجاه الضحية أقل من نصف متر.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن الضحية كان بصحبة أصدقائه في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك، وكانوا في وصلة هزار، وأخرج أحدهم "طبنجة" وبدوأ في لعبة "الحظ"، وبدأ الجميع يتبادل الأدوار في اللعبة وخرجت طلقة عن طريق "الخطأ"، وأصابت الضحية، في رأسه ولفظ أنفاسة الأخيرة في الحال.

وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أنه عقب تلقي بلاغ بالواقعة، أسرعت القوات إلى مسرح الجريمة، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الضحية كان يمزح وأطلق أحد أصدقائه الرصاصة فقتله.

وتحفظت أجهزة الأمن على المتهمين الأربعة، وسلاح الجريمة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية، وبدأت في استجواب أصدقاء المجني عليه، وحرزت سلاح الجريمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنح الطفل وحددت جلسة 1 يونيو الماضي؛ لنظر أولى جلسات محاكمتهما في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي الشروع في القتل والقتل الخطأ بعدما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة معهم، وتم تجديد حبسهم على ذمة القضية لحين بدء المحاكمة.