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حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل يؤمن بذاته وقدراته، ولديه قدرة كبيرة على التحمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن حذرا في خطواتك وواقعيا في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل بصورة أفضل مع الأحباب ومع الزملاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

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