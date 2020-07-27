إصابات كورونا تواصل التراجع بالمنيا.. وملوي ومطاي تحافظان على "صفر"

سجلت المنيا تراجعًا تدريجيًا وملحوظًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ انخفضت بمقدار النصف مقارنة بمطلع شهر يوليو الجاري، وحافظت مستشفى عزل ملوي ومطاي العام على "صفر" إصابة لليوم الرابع علي التوالي.

وقال مسوؤل بمديرية الصحة بالمنيا، إنه في مطلع الشهر الجاري تراجعت الإصابات ببطء، موضحًا أن المستشفيات الـ14 المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا كانت تستقبل ما بين 50 و80 إصابة يوميًا، ثم انخفض العدد ما بين 40 و50 في منتصف الشهر.

وذكر المصدر أنه منذ نحو أسبوع، بدأ التراجع في الإصابات يزداد بمعدل 20 و35 إصابة يوميًا، وبعض المستشفيات ومنها عزل ملوي ومطاي سجلت صفر إصابة لليوم الرابع علي التوالي.

وأضاف أن مستشفي مطاي العام بشمال المحافظة لم تسجل دخول أي مواطنين مصابين بفيروس كورونا علي مدار 3 أيام متصلة، إذ سجلت صفر إصابات حتي الآن ولا يوجد سوى 4 مصابين فقط دخلوا المستشفي قبل أيام ويتلقون العلاج، كما أن مستشفى عزل ملوي بجنوب المحافظة، سجلت صفر إصابة منذ نحو 4 أيام.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وهي مطاي المركزي، وبنى مزار، والعدوة، ومغاغة، والفكرية المركزي، والصدر بمدينة المنيا، وملوى، والحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.