إزالة 937 تعديا على أملاك الدولة واسترداد 221 ألف متر بالغربية

أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، اليوم، عن استرداد 221 آلف و 884 مترً مربعًا، لعد إزالة 937 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

ونفذت الحملات إزالة 812 تعديًا على الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدانًا و16 قيراطًا و 19 سهمًا، وإزالة 703 مخالفات بناء بمساحة 88 ألفا و 409 مترًا، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي.

وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.