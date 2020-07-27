استشار نفسي: وضع الابن في مقارنة مع أخوته وزملائه دراسيا يشعره بالدونية

حذر الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، من الضغط على الأبناء، من خلال مقارنته بأصدقائه وزملائه وأقاربه في المستوى الدراسي والأكاديمي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "cbc": "بنقول لهم وهم عندهم 4 سنين، انت مش كويس زي أختك الكبيرة، وأخوك مكنش تاعبنا زيك، وبعد كده نقارنه في الابتدائية والاعدادية بشهادات الزملاء والجيران، ويبدأ بالدخول في إحساس الدونية وأنه أقل شأنًا، هي منافسة غير شريفة".

وشدد، على أن النجاح الأكاديمي ليس المقياس الوحيد، لافتًا إلى أن المقارنة تقلل من إحساس الشخص بنفسه، وثقته في ذاته، وتجعله يشعر بالدونية.

وأكد، أهمية تقبل نتيجة الثانوية العامة أيًا كانت، مشيرًا إلى أن الطالب يتمنى أن يطبق هذا الأمر لكنه لا يستطيع فعل ذلك بسبب ضغوط الأسرة عليه.

وواصل: "الأهم هو استقبال الأب والأم للنتيجة والعمل على توصيل هذه الثقافة للابن، وأتذكر عندما كنت في العاشرة من عمري، وكان أحد أقربائي في الصف السادس الابتدائي ورسب وكان أكبر مني بسنتين فحرق نفسه وانتحر".