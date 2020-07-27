الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني

تابعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في الصومال، وآخرها قرار مجلس الشعب الصومالي يوم 25 يوليو الجاري بحجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية، والمداولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواصلة الأوليات الرئيسية للبلاد، وفي طليعتها دعم الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتوصل إلى وفاق وطني بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الكوارث الإنسانية.

وفي هذا الإطار دعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني، خاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين رئيس جمهورية الصومال الاتحادية ورؤساء الولايات الاتحادية في مدينة "طوسمريب" عاصمة ولاية جلمدغ يومي 11 و12 يوليو الجاري، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف الصومالية ذات الصلة في رسم نموذج انتخابي يصب في صالح تطوير مسيرة بناء الدولة الصومالية، واستمرار التعاون بين قادة الصومال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو حياة مستقرة وآمنة.

وأكد المصدر المسؤول وقوف الجامعة العربية إلى جانب الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل، ومواجهة تحديات التنمية، ومكافحة الإرهاب.