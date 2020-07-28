بشرى لراغبي الالتحاق بالكليات التي لها اختبارات قدرات: 10% تخفيض درجات

كشف عدد من عمداء كليات التربية الرياضية والتربية الفنية والفنون الجميلة، عن إقرار المجلس الأعلى للجامعات وقطاعات الكليات المخصص لها اختبارات قدرات، إلغاء عدد من الاختبارات المقرر إجراؤها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الواجب اجتياز اختبارات قدرات لها كشرط أساسي للالتحاق بها، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للعام الدراسي الجديد 2020، في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بأزمة كورونا فيروس " كوفيد 19".

وأوضح العمداء في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تقرر إلغاء الاختبارات المعرفية القائمة على المعلومات العامة وتوزيع درجاتها على باقي الاختبارات بالتساوي، مع تخفيض الحد الأدني للنجاح وإجتياز اختبارات القدرات لـ 60% كشرط أساسي للنجاح بدلاً من 70%، موضحين أن القرار للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020.

إلغاء الاختبارات المعرفية باختبارات القدرات بكليات "التربية الرياضية والفنون التطبيقية والتربية الفنية والفنون الجميلة"

وقال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع لجنة قطاع كلية التربية، قرر إلغاء الاختبارات المعرفية والثقافية، مشيراً إلى أن الاختبارات ستقتصر على الاختبارات التعبيرية والزخرفية.

وأوضح، أن الموضوع التعبيري يعتمد في تنفيذه على "القلم الرصاص"، لمعرفة قدرات الطالب في التعامل بالقلم الرصاص، من خلال تنفيذه لعدد من الرسومات والموضوعات العادية، قائلا: "يقوم الطالب برسم صورة الحياة اليومية، ويستخدم القلم الرصاص بدرجاته من حيث الظل والنور وحركات الأشخاص والأشياء"، من خلالها يتم تحديد قدرات الطالب الفنية.

وتابع، أن الاختبارات الزخرفية ، تعتمد على استخدام الألوان المخلتفة، قائلا: "يصمم الطالب لوجو أو شهادة تقدير"، حيث يتم من خلالها تحديد مهارات الطالب في استخدام العناصر المختلفة في التصميم، لافتاً إلى أنه من خلال الاختبارات يتم تحديد استعداد الطالب للفن، وهل لائق أم غير لائق، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للاختبارت ساعتين.

ومن جانبه، قال الدكتورعماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان " بنين"، أن المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع قطاع كليات التربية الرياضية، أقر تعديلاً استثنائيا على عدد من اختبارات القدرات الواجب إجراؤها للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية العام الجديد، نظراً للظروف المتعلقة بكورونا المستجد، وتحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي.

ـ تخفيض الحد الأدني للنجاح باختبارات القدرات لـ60%

وأوضح "العزباوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاختبارات اقتصرت لـ 2 من الاختبارات بدلاً من 6، مشيراً إلى أن الاختبارات التي تم إقررها، هي، 800 متر تحمل "الجري والوثب العريض"، لافتاً إلى أنه تم إلغاء الاختبارات المعرفية والسباحة وغيرهاً من الاختبارات، مشيراً إلى أن هناك بعض الكليات سيجرى بها اختبارات للسمات.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هانو، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن اختبارات القدرات للكلية هذا العام ستقتصر على اختبارات الرسم التعبيري والاختبار التصميمي، موضحأ أن الرسم التعبيري عن واقع الحياة اليومية، والاختبار التصميمي يتم عن طريق تصميم بوستر.

وأوضح "هانو" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسبة النجاح في الاختبارات تم تخفيضها لـ 60% بدلاً من 70% عن العام الماضي، لافتا إلى أن الزمن الموضوع للاختبارين ساعتين ونصف الساعة، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع درجات الاختبارات بالتساوي بينهم.