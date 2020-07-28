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محمود مسلم

إزالة الإشغالات بحي العرب ببورسعيد بعد تداول صورها على السوشيال ميديا

كتب:

هبه صبيح
03:21 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نظم حي العرب ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وتفعيل غرامات للمخالفين وذلك بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا لاستيلاء بعض المحلات على الرصيف بالكامل وثلثي الشارع واستغلال الجزيرة الوسطى.

أشرف على الحملة عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، وشارك فيها إدارة الإشغالات ومعاونيه بشارع محمد علي والثلاثيني وكسرى ونهضة مصر وعاطف السادات.

وجرى إزالة الفروشات والاستندات الحديدية والخشبية والحواجز الحديدية المستخدمة في جراجات انتظار سيارات، لأصحاب محلات الأحذية والملابس.

 

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