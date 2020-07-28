إزالة الإشغالات بحي العرب ببورسعيد بعد تداول صورها على السوشيال ميديا

نظم حي العرب ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وتفعيل غرامات للمخالفين وذلك بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورًا لاستيلاء بعض المحلات على الرصيف بالكامل وثلثي الشارع واستغلال الجزيرة الوسطى.

أشرف على الحملة عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، وشارك فيها إدارة الإشغالات ومعاونيه بشارع محمد علي والثلاثيني وكسرى ونهضة مصر وعاطف السادات.

وجرى إزالة الفروشات والاستندات الحديدية والخشبية والحواجز الحديدية المستخدمة في جراجات انتظار سيارات، لأصحاب محلات الأحذية والملابس.