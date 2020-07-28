بيطري الدقهلية: نلتزم بوسائل التباعد والوقاية بالمجازر

تفقد الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، مجازر "طنامل - أجا -ميت العامل" بمركز أجا للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمترددين على المجزر من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المنجي، ضرورة تعليق لافتة واضحة في مدخل المجزر تفيد بعدم دخول المجزر إلا بعد ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد والمسافات الآمنة، بالإضافة إلى توفير مطهرات وموتور رش عند مدخل كل مجزر وتجهيز استراحة لائقة لانتظار أصحاب الأضاحي به.

وطالب بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الأضاحي، على مجازر المحافظة منعا للتكدس وحدوث أي مشاحنات.