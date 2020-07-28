حماة الوطن يدفع بـ60 مرشحا بالنظام الفردي في انتخابات الشيوخ

أعلن الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدء الحزب حملته الانتخابية لاستحقاق مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، بـ60 مرشحا على الدوائر الفردية في مختلف المحافظات.

وأكد زكريا أنّ الحزب بهذا العدد يعد من أكثر الأحزاب دفعا بالمرشحين المؤهلين لذلك الاستحقاق الانتخابي، وأنّ الحزب في انعقاد مستمر مع الهيئة العليا وقياداته لمتابعة نشاط المرشحين ودعمهم على كل المستويات، لافتا إلى التزام المرشحين بالجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد زكريا على ضرورة تغيير مصطلحات قديمة مثل نائب خدمات يبحث عن مصالح دائرته أو مصالحه الشخصية إلى نائب يبحث عن مصالح الوطن.

وأشار إلى أهمية الغرفة التشريعية الثانية، التي تتمثل في زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، وضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.