عطل فني في "أوبر" يخرج عشرات السائقين من الخدمة

تجمع العشرات من سائقى شركة أوبر للنقل التشاركي، أمام المقر الرئيسي للشركة أمس، بسبب عطل تقني في تطبيق السائقين، أدى لإغلاق حساباتهم بشكل مفاجئ.

وقال أحد السائقين، إنّه فوجئ بتعطل التطبيق قبل يومين وخروجه من العمل، وعندما تواصل مع الشركة لإبلاغهم بالمشكلة طلبوا منه تحديد موعد من خلال التطبيق.

وأضاف السائق، لـ"الوطن": "إذا كان التطبيق معطل، فكيف له أن يحدد موعد من خلاله"، ما اضطره للحضور وزملائه أمام مقر الشركة، مطالبا بتعويضه عن العطل الذى لم يكن هو أو زملائه سببا فيه.

وأوضح أنّ عددا كبيرا منهم يعمل مع أوبر منذ سنوات، وعليهم اقساط يجب دفعها، لكنهم لم يخرجوا في أي رحلة منذ 3 ايام، ويقفون أمام المقر لحل المشكلة.

من جانبها، أكدت شركة "أوبر" تقديرها لجميع السائقين، موضحةً في بيان: "عطل تقني بسيط تعرض له بعض السائقين، وتعمل الشركة على حله وسينتهي في أقرب وقت، ولزيادة سبل دعم السائقين، أعدنا فتح مركز دعم السائقين في الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار معايير السلامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد واتساقا مع المعايير والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة".

وأضافت: "أنشأت الشركة نظاما جديدا لتحديد مواعيد مسبقة لزيارة مركز دعم السائقين من خلال التطبيق، لتقديم المساعدة والدعم لهم، وتجنبا لحدوث أي زحام في المركز التزاما بالإجراءات الاحترازية وسلامة السائقين".

وأطلقت شركة "أوبر" قبل أيام خدمة التنقل بين المحافظات في مصر من خلال "أوبر باص"، وهي الخدمة التي تطلقها لأول مرة في العالم، وقالت إنّها للمرة الثانية تختار مصر لتصبح أول دولة على مستوى العالم تشهد انطلاق خدمة جديدة مستحدثة محليا، وتهدف لربط المدن وتسهيل الحركة بينها باستخدام تطبيق أوبر.