"العاملين بالغزل": تطلع مصر للتصدير يجعلنا نبذل مزيدا من الجهد

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة، وهو يولي اهتماما كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، لأنه يدرك جيدًا أهميتها بالنسبة لمصر.

وأضاف إبراهيم، لـ"الوطن"، أن قطاع الغزل والنسيج تحقق فيه إنجازات كثيرة في عهد الرئيس السيسي منها على سبيل المثال وليس الحصر زيادة معدلات الصادرات وإقبال المواطنين على الإنتاج المحلي بدلا من المنتجات المستوردة عقب قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وقرار الرئيس في فبراير 2016 بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات النسيجية المستوردة من الخارج.

وأشار رئيس نقابة الغزل والنسيج، إلى أن حديث الرئيس عن تطلع مصر لتصدير الغزل والنسيج بقيمة تصل نحو 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، يجعل علينا مسؤولية أكبر كعمال من أجل مواكبة التطور الذي يحدث في القطاع، لافتًا أن عمال الغزل والنسيج يقفون خلف الدولة وقيادتها الحكيمة في كل ما تتخذه من أجل التطوير.