ضبط 31 قطعة سلاح و103 قضية مخدرات وتنفيذ 49720 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 31 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 26متهم).. وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية .

(3) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(21) فرد محلى.

(110) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (177) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49720) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(189) حكم جناية.

(15847) حكم حبس جزئى.

(3275) حكم حبس مستأنف.

(23491 ) حكم غرامة.

(6918) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، إرتكبوا (16) حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (106) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (4,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,665 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (548 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (177 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (410 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (410 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (146 جرام).

عدد (955) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (9) دراجات نارية.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (194) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17595) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (54) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.