حصول 121 مخيما بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن عدد المخيمات التي حصلت علي شهادة الصحة والسلامة، من قبل غرفة السياحة ومديرية الشؤون الصحية بلغت 121 مخيمًا موزعين كالتالي، مخيم بشرم الشيخ، 75 بدهب، و40 بنويبع، و5 بسانت كاترين.

ولفت المحافظ إلى حصول 8 فنادق محلية حصلت على الشهادة، إلى جانب الموافقة على تشغيل 50 مركز سفاري بشرم الشيخ، وحصول 20 غواصة على شهادة التشغيل طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية، للتشغيل بنسبة 50٪، بلغت 174 فندقًا على مستوى المحافظة، موزعة على جميع المدن السياحية، بينها 134 فندقًا بشرم الشيخ، و17 في مدينة دهب، و6 فنادق بنويبع، و8 في طابا ، 8 في رأس سدر، وفندقًا في مدينة سانت كاترين.