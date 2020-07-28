يعرض على Hulu أول أغسطس.. تفاصيل The Peanut Butter Falcon

يعرض فيلم The Peanut Butter Falcon على منصة Hulu، يوم 6 أغسطس، إخراج وتأليف Tyler Nilson وMichael Schwartz، بطولة Zack Gottsagen، وهو من أصحاب متلازمة دوان، ويهرب في الفيلم من عائلته لتحقيق حلمه.

وتشارك الممثلة داكوتا جوهنسون بطولة الفيلم مع آن أوينز وعدد آخر من الممثلين، والفيلم مدته ساعة و37 دقيقة، وعرض لأول مرة في أمريكا، 23 أغسطس 2019، وتقييمه 7.6 على موقع IMDB.

تكلف إنتاج الفيلم 6 ملايين و200 ألف دولار، وأرباحه تخطت 23 مليون دولار.

واختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، الممثل Zack Gottsagen من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

ويعتبر Zack Gottsagen من أصحاب متلازمة داون، ولد عام 1985، وشارك كممثل في 3 أفلام، أولها 2012 من خلال مشاركته في الفيلم القصير Bulletproof.. والثاني The Peanut Butter Falcon، وانتهى من تصوير فيلم Best Summer Ever، إخراج Michael Parks Randa, Lauren Smitelli.

وكان Zack Gottsagen أول واحد من أصحاب متلازمة دوان، يقدم جائزة أوسكار، في الدورة رقم 92، بعدما قدم جائزة فئة أفضل فيلم قصير مع الممثل الأمريكية Shia LaBeouf.