تشكيل غرفة عمليات بالأقصر لمتابعة استعدادات عيد الأضحى

قال محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، اليوم، إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات، ضمن استعدادات المحافظة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشامي، أن الغرفة تضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف، بكل مركز ومدينة، لإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، في حال حدوث أي طارئ، على مدار الـ24 ساعة، وربطها بكل غرف المديريات الخدمية التي تسعى للوصول لأعلى درجات خدمة المواطنين، خلال أيام العيد.

وأضاف الشامي، أن المحافظة تهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات، وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين، من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعلن رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.