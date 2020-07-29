حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمتلك طاقة إيجابيّة رائعة، فضلًا عن أنّهم مفعمون بالحيويّة والنشاط.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.