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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يفضل مولود برج الميزان العمل في فرق أو مجموعات، ويستطيع النجاح في ذلك لتمتعه بحسّ فني واجتماعي، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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