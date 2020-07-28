رئيس التحرير

محمود مسلم

صور دعائية لمرشحة تثير غضب أهالي تلا بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:17 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جانب من الدعاية

جانب من الدعاية

شهدت قرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية، قيام المرشحة لمجلس الشيوخ حنان دراز، إحدى المرشحات كمستقلة لمجلس الشيوخ بالمحافظة، بلصق عدد  كبير من الصور الدعائية على جدران المنشآت العامة، والتي جرى تزينها بالجهود الذاتية من الأهالي، مما أثار حالة من الجدل بين الأهالي. 

وأكد الأهالي أن ما قامت به المرشحة أو أي مرشح بلصق صور دعائية على جدران الأماكن العامة وأعمدة الإنارة يسيء للمظهر الحضاري بالقرية، مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكوى للجنة الإنتخابات في المنوفية وشكوى أخرى للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمنع تكرار تلك الأمور مرة أخرى. 

وحاولت "الوطن" التواصل مع المرشحة، إلا أنها لم ترد على طلب التعليق على لافتاتها التي أثارت غضب الأهالي. 

 

اقرأ المزيد:

ضبط مصنع لحوم فاسدة وترخيص 118 مزرعة في المنوفية

إزالة 54 ألف متر تعديات على الأراضي في المنوفية

إعادة توصيل أصبع مبتور ليد مريض في المنوفية

إزالة 557 تعديا على أراضي الدولة في المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

"ممارسة الرياضة" مبادرة لتعزيز الخروج من أزمة كورونا بجامعة المنوفية

بالأسماء.. 30 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية

جامعة المنوفية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

ذبح الأضاحي بالمجان داخل مجازر المنوفية خلال عيد الأضحى

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن خطة الانضباط الأمني