صور دعائية لمرشحة تثير غضب أهالي تلا بالمنوفية

شهدت قرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية، قيام المرشحة لمجلس الشيوخ حنان دراز، إحدى المرشحات كمستقلة لمجلس الشيوخ بالمحافظة، بلصق عدد كبير من الصور الدعائية على جدران المنشآت العامة، والتي جرى تزينها بالجهود الذاتية من الأهالي، مما أثار حالة من الجدل بين الأهالي.

وأكد الأهالي أن ما قامت به المرشحة أو أي مرشح بلصق صور دعائية على جدران الأماكن العامة وأعمدة الإنارة يسيء للمظهر الحضاري بالقرية، مؤكدين أنهم سيتقدمون بشكوى للجنة الإنتخابات في المنوفية وشكوى أخرى للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمنع تكرار تلك الأمور مرة أخرى.

وحاولت "الوطن" التواصل مع المرشحة، إلا أنها لم ترد على طلب التعليق على لافتاتها التي أثارت غضب الأهالي.