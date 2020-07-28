أبو بكر: الدولة ماشية زى القطر والسيسي يريد الجزاء من الله لا الشعبية

أكد خالد أبو بكر، أن الدولة المصرية تشهد تنمية وإصلاح ومكافحة حقيقية للفساد، مضيفًا: "الدولة ماشية زي القطر، ولا مجال للمواربة".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "أقسم بالله إحنا ماشين فى موضوع التنمية والإصلاح ومكافحة الفساد 10 على 10، منذ تولي الرئيس الحكم، علموا الناس هذا المنهج كى يبقى وتسمر الدولة فى نجاحها، علموا الناس طريقة الإدارة دى".

وتابع: "يجب أن نعطي كل ذي حق حقه، ويا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكنى ولا ضحك الناس عليا، الرئيس يعمل للإصلاح، وبشدة، ولا يتطرق للشعبية، وكل ما يريده جزاءه عند الله".

وعقب: "الشعبية موجودة والناس واقفة وراك بأمان، ومعاك حتى لو كان هناك ألم، لكن بعد فترة بيرجعوا يقولوا كتر خيره، عمل الكثير خلال سنوات حكمه".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".