شاب يمزق جسد شقيقته بسبب "فيس بوك" بقنا

ارتكب محاسب بنجع حمادي بمحافظة قنا جريمة قتل بشعة، حيث مزق شقيقته بمطواة لكثرة استخدامها موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بالعثور على جثة، "زينب. ف، 27 عامًا"، ملقاة في حجرة بمنزل أسرتها بقرية الحلفاية بمركز نجع حمادي، وبها عدة طعنات نافذة.

وكشف التحريات أن مرتكب الحادث، شقيقها "هيثم، 28 عامًا"، بسبب كثرة استخدام المجني عليها موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث طعنها بمطواة فأرداها قتيلة".

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والمطواة المستخدمة في الحادث، واعترف المتهم بارتكاب الحادث، حيث لاحظ كثرة دخولها على الفيس بوك، فحذرها أكثر من مرة بالتوقف عن ذلك، إلا أنها رفضت ونشبت بينهما مشاجرة فقام على إثرها بطعنها بمطواة تسببت في مقتلها.