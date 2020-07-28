محافظ مطروح لأهالي النجيلة: لن يضار أحد من مشروعات الدولة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح بإنشاء العديد من المشروعات القومية كميناء جرجوب بالنجيلة، والمخطط العمراني الجديد للساحل الشمالي الغربي، بما يوفره من مجتمعات عمرانية وسياحية واستثمارية واعدة، بما يعود على أهالي مطروح وتوفير مزيد من فرص العمل، مشددًا على أنه لن يضار مواطن من مخططات مشروعات التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد، مساء اليوم، مع أهالي مدينة النجيلة للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم مع استعراض جهود التنمية في جميع القطاعات بمدينة النجيلة بحضور النائب سليمان فضل العميري، وممدوح أنور رئيس المدينة ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وعمد ومشايخ وعواقل النجيلة.

وقال المحافظ، إن ما يبذله جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة من توفير فرص عمل ومشروعات مع إعداد دراسات الجدوى اللازمة وتمويل المشروعات المقترحة والبالغ عددها أكثر من 300 مشروع وتيسير الإجراءات للشباب.

واستعرض محافظ مطروح ما يجري تنفيذه خلال العام المالى 2019/ 2020 بمدينة النجيلة في عدد من القطاعات ومنها، رصف 9 كم بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروعات جهاز التعمير، وإنشاء 53 بئر تجميع مياه ورصف 3.5 كم وتطوير مركز الشباب بالزغيرات، ودعم بـ 100 عمود إنارة، وقروض أعلاف لعدد 281 مستفيد، مع التوسع فى إنشاء مزيد من الآبار، والموافقة على إضافة مستودعين لأنابيب البوتاجاز مع توفير الأنابيب من المحافظة وغيرها.

وأكد أنه سيجري التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن تشغيل وحدة للمرور ومكتب للسجل المدني ومكتب للشهر العقاري، تلبية لمطالب أهالي النجيلة والتيسير عليهم من مشقة السفر، موجهًا بتطوير مدخل المدينة، وتوسعة ملعب مركز الشباب ليكون قانونيا بعد قرار تخصيص التوسعة اللازمة، وتحويل كابل الكهرباء الرئيسي المغذي بين الطريق الرئيسي بالنجيلة والطريق الدائري لتوسعة الطريق والموافقة على فتح فصلين تعليم ثانوي عام أحدهما للفتيات تشجيعًا لهن على استكمال مراحل التعليم ومنع التسرب وآخر للطلاب.