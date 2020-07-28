شعارات 100 مليون صحة واليوم العالمي للالتهاب الكبدي تزين مراكب شراعية

نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا أظهرت تزيين مراكب شراعية بنهر النيل، بشعارات 100 مليون صحة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي بالالتهاب الكبدي، عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت الوزارة، أنه تم توزيع هدايا عينية ومطبوعات، للتوعية بالاهتمام بالصحة العامة، على المواطنين في الأحياء المختلفة.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تعد نقطة تحول للمنظومة الصحية فى مصر، كما أثبت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان المصري، حيث تم الانتهاء من فحص 60 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمصابين بالمجان.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الموافق 28 يوليو من كل عام، حيث نجحت في اتمام ذلك المسح في 7 شهور فقط، وذلك منذ اطلاقها في شهر أكتوبر عام 2018.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك المبادرة تأتي على رأس حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2018، للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030.