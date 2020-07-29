مستشار الرئيس: نتائج مبشرة حول ظهور لقاح لكورونا في أكتوبر أو نوفمبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك نتائج مبشرة في التطعيمات أو اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن عددًا كبيرًا من اللقاحات في عدة دول مختلفة في مراحلها الإكلينيكية أو السريرية أي مرحلة شبهة نهائية، "الاحتمالات بتقول هيتوافر اللقاح في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر"، الذي يُعر ض على شاشة "MBC مصر"، أن الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات والأمصال الخاصة بالفيروس، سيقومون بعمل كميات متزايدة حتى يصلوا لعام 2021 إلى إنتاج مليارات من هذه التطعيمات.

وتابع: "كل الدراسات التي نقرأ عنها وتنشر تتحدث عن تطعيم ولقاح ناجح اللي بياخده يتكون له أجسام مضادة ضد الفيروس، وممكن يكون جاهز في شهر 9 أو 10 أو 11".