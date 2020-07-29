مدينة مغربية تكرم "طبيب الغلابة" بجرافيتي

تحول "طبيب الغلابة" أو الدكتور محمد المشالي إلى أيقونة جابت العالم العربي كله، عرفانا بما حمله من قيم إنسانية، دفعت ناشطون في مدينة المحمدية، غرب المغرب، أن يكرموا الطبيب الراحل من خلال لوحة جدارية.

وجرى رسم اللوحة الجدارية في حي "الرشيدية 3" في مدينة المحمدية المطلة على المحيط الأطلسي، في إطار حملة لإعادة رونق المكان، وإيصال عدد من رسائل التوعية عن طريق الرسم، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وكتب إلى جانب اللوحة عبارة "طبيب الفقراء"، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع. وأبدى عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية، إعجابهم بالمبادرة، لاسيما أن الشخص الراحل تحول إلى رمز في الإيثار والزهد، بعدما قضى عقودا طويلة في علاج المرضى الفقراء.