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محمود مسلم

زحام بالخط الأول للمترو بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات

كتب:

توفيق شعبان
11:37 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
ركاب المترو يتواجدون على أرصفة المحطات - صورة أرشيفية

ركاب المترو يتواجدون على أرصفة المحطات - صورة أرشيفية

شهد الخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، زحاما شديدا من قبل المواطنين على رصيف محطة غمرة، بعد تعرض القطار المتجه من محطة حلوان إلى المرج لعطل مفاجئ، ما أدى إلى تعطل حركة مسير القطارات، واستخدمت شركة المتروم محطة سراى القبة  لتغيير حركة السير وانتظار القطارات، لحين إصلاح العطل وعودة الحركة الطبيعية لخط المترو.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق، أن هناك تواصل بالقائمين على التشغيل بمحطة مترو غمرة بالخط الأول للمترو، للتأكد من تعطل أحد القطارات أم لا، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل. 

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