نائب محافظ المنيا يتفقد المتحف الآتوني

تفقد دكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، يرافقه المهندس أحمد زكي نائب مدير فرع شمال الصعيد بشركة المقاولون العرب، والمهندس عماد نخلة مدير مشروع تنفيذ المتحف.

تابع نائب المحافظ آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والأعمال الجاري تنفيذها، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وإنجاز المشروعات القومية.

استمع نائب المحافظ، إلى شرح من مدير المشروع حول سير العمل، حيث جرى الانتهاء من 60 % من أعمال المرحلة الثالثة والتي تتضمن التشطيبات المعمارية والكهروميكانيكية وأعمال الإطفاء والإنذار وكاميرات المراقبة وغيرها.

وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا، لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من داخل المتحف الآتوني، بحضور الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة، ومسؤولي وزارة السياحة والآثار، والجانب الألماني، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح "الجهات الشريكة" الخاصة بالمتحف.