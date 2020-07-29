نائب محافظ المنيا يتفقد المتحف الآتوني

نائب محافظ المنيا يتفقد المتحف الآتوني
وانتهاء 60% من أعمال المرحلة الثالثة من المشروع
كتب:
اسلام فهمي
01:57 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
تفقد دكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، يرافقه المهندس أحمد زكي نائب مدير فرع شمال الصعيد بشركة المقاولون العرب، والمهندس عماد نخلة مدير مشروع تنفيذ المتحف.
تابع نائب المحافظ آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والأعمال الجاري تنفيذها، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وإنجاز المشروعات القومية.
استمع نائب المحافظ، إلى شرح من مدير المشروع حول سير العمل، حيث جرى الانتهاء من 60 % من أعمال المرحلة الثالثة والتي تتضمن التشطيبات المعمارية والكهروميكانيكية وأعمال الإطفاء والإنذار وكاميرات المراقبة وغيرها.
وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المصرية الألمانية العليا، لتسيير الأعمال الخاصة بالمتحف الآتوني عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من داخل المتحف الآتوني، بحضور الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة، ومسؤولي وزارة السياحة والآثار، والجانب الألماني، وعدد من أعضاء لجنة أصحاب المصالح "الجهات الشريكة" الخاصة بالمتحف.