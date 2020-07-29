خطة استثنائية لعودة الدراسة بـ"بيت جميل"

استأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية العمل ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية، والذي يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التراثية والتي استمدت مفهومها من الفنون الإسلامية، وذلك بمركز الحرف بالفسطاط بعد وضع خطة العمل الاستثنائية.

وتضمنت الخطة جزءين، أحدهما عملي: يتم فيه تقسيم الطلبة من كل فصل دراسي إلى مجموعتين الأولى أيام "السبت والاثنين والأربعاء"، والثانية أيام "الأحد والثلاثاء والخميس"، للعمل في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة، مع التأكيد على اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية.

وبالنسبة للمحاضرات النظرية، فسيتم تسجيل المحاضرات وعرضها على الطلاب في مجموعات محدودة، ومن المنتظر أن يتم تقييم مشروعات التخرج نهاية شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مدرسة الأمير تشارلز إحدى المدارس المهمة على مستوى العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والفنون التراثية، وتضم أشهر أساتذة التصميم والفنون التراثية على مستوى العالم.

تضم مجالات المنحة دراسة مهارات الرسم، المنظور الحر والرسم الحر والدراسات اللونية، تدريس حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة.