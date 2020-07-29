"الأورمان" توضح رحلة تشخيص وعلاج مريض السرطان بالأقصر

قال الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، إن معمل الباثولوجي يعتبر أحد أهم الأقسام المسئولة عن تشخيص ووضع خطة العلاج لكل مريض سرطان تستقبله مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالمحافظة.

وأضاف "حسين"، أن ذلك المعمل الذى أقيم داخل المستشفى له أهمية كبرى في خدمة مريض السرطان، فهو المعمل المخصص لإجراء تحليل للعينات التي يجري سحبها من مرضى الأورام المختلفة في نفس مكان العلاج، للتخفيف عنهم والقضاء على عامل الوقت في تحليل العينات في معامل العاصمة.

وأضاف أن معمل الباثولوجي جرى مده بأحدث الأجهزة في مصر والشرق الأوسط، لتقديم أفضل دعم للمرضى وتسهيل مهمة الطبيب المعالج في تشخيص الحالات ووضع الخريطة الزمنية لعلاجها بسهولة، وخلال الفترة الماضية نجح معمل الباثولوجي في تقديم الخدمات الهامة للمرضى.

وأشار إلى أن المعمل يضم نخبة من أستاذة الباثولوجي بمصر، وجرى إنشاءه في إطار دعم مؤسسات الدولة للمستشفى، حيث جرى التبرع بتكلفة المعمل بالكامل من قبل البنك الأهلي، حيث أن معمل الباثولوجي مجهز مثل معاهد إنجلترا العالمية، وقبل افتتاحه رسميًا حصل العاملين فيه من الكوادر البشرية علي تدريب في إنجلترا حول كيفية تشغيله بنفس الطريقة التي تعمل بها المعامل الإنجليزية.

وأشار إلى أن جميع الأجهزة مطابقة تمامًا لمعامل إنجلترا والطاقم الطبي بالمعمل يضم 4 حاصلين على شهاداتهم من إنجلترا سواء كانت دكتوراة بحثية أو زمالة الكلية الملكية الباثولوجية.