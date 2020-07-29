تدريب بـ"الفيديو كونفرنس" لشركات المياه في مجال تحلية البحر

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، البرنامج التدريبي الذي أطلقته الشركة القابضة لتدريب 33 متدربا من مهندسي 7 شركات تابعة بمحافظات (سيناء، البحيرة، مطروح، الشرقية، مياه الاسكندرية، دمياط، مدن القناة)، للتعريف بأساسيات التحلية بنظام التناضح العكسى، بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، والمهندس سعيد بدة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، حرص الشركة على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه، وتغيير السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب والاسراف فى استخدامها، لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأشار، إلى أهمية البرامج التدريبية المتخصصة، خصوصا فى مجال التحلية، للارتقاء بأداء المهندسين والفنيين لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة فى تكنولوجيات التحلية، طبقا للمعايير الإقليمية والعالمية.

ووجَّه المهندس ممدوح، التهنئة لجميع العاملين بالشركات التابعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى استمرار العمل خلال فترة العيد طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة بكل شركة، لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.

أكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، أهمية التدريب الأونلاين والاستفادة من الإمكانيات التدريبية الحالية لنقل التدريب العملى من خلال البث الحى من داخل المحطات، لرفع كفاءة العاملين، والتعريف بقيمة وأهمية المعدات وسرعة التعامل مع التكنولوجيات الحالية في مجال التحلية، باعتبار التحلية مورد مهم جدا لمواكبة الزيادة السكانية، خلال الأعوام المقبلة.

ووجه المهندس سعيد بدة، رئيس شركة سيناء، الشكر للقائمين على التدريب بالشركة القابضة، لتنفيذ دورات تدريبية فى مختلف المجالات الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن التدريب على تكنولوجيا التحلية ضرورة باعتبارها لغة العصر فى ظل الاحتياج المائى، مؤكدا أن الشركة لديها من الخبرات فى هذا المجال ما يتيح تنظيم مثل تلك الدورات بهدف نقل وتبادل الخبرات مع شركات المياه فى مصر والدول العربية.

وشمل البرنامج التدريبى، تدريبا عمليا من داخل محطة تحلية مياه البحر بالطور بمحافظة جنوب سيناء، ليوضح (مراحل المعالجة الابتدائية من حيث التشغيل والصيانة والتصميم - تركيب الأغشية وطرق تقييم أدائها - شرح العلاقات الرياضية ومعادلات الأغشية).

ومن جانبها قالت وفاء يوسف، مدير عام التدريب بالشركة القابضة، إن الشركة وضعت خطة إقليمية للتدريب فى مختلف المجالات، مع التركيز على الجوانب الفنية والعملية لتدريب وتأهيل مديري محطات مياه الشرب والصرف والتحلية والشبكات وكذلك تدريب مديري المشروعات علي احدث الطرق القياسية، بالإضافة إلى برامج تدريبية فى مجالات التشغيل والصيانة للمحطات والتوعية والترشيد والسلامة والصحة المهنية، وتقديم برامج على أعلى المستويات التقنية والفنية والعملية من خلال بث مباشر من الشركات، لنقل الخبرات لباقى العاملين والاستفادة من الخبرات المتاحة بكل شركة.

وأوضح ياسر حسني، مدير إدارة دعم مراكز التدريب، أن معدلات التنفيذ بالخطة الإقليمية تسير بمعدل فاق التوقعات وحقق استفادة للمشاركين وإدخال التدريب العملي والبث من مواقع العمل لتعظيم الاستفادة، وأن فريق العمل مستمر في تنفيذ توجيهات المهندس ممدوح رسلان لتعميم الاستفادة لتشمل جميع القطاعات بالشركات التابعة.