محافظ القليوبية يعقد اجتماعا بشأن توسعة وتطوير شارع فريد ندا ببنها

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بشأن تطوير شارع فريد ندا، وذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة والمهندس أحمد صديق الشيخ مدير عام مشروعات القليوبية بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها والدكتور إبراهيم رمضان ممثلًا عن كلية هندسة شبرا.

ناقش الحضور البدء في تنفيذ مخطط تطوير وتوسعة وتشجير شارع فريد ندا بمدينة بنها، ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة وإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية على المنطقة التي تعد مدخلًا لمدينة بنها عاصمة القليوبية، بالتنسيق مع إدارة المرور بالقليوبية وكلية هندسة شبرا.

وطالب الهجان بسرعة البدء في تنفيذ مشروع التطوير والانتهاء في ذات الوقت من إزالة كافة المعوقات وتذليلها لحل مشاكل التكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع الحيوية بمدينة بنها.