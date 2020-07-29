مدبولي: نخشى زيادة أعداد إصابات ووفيات كورونا إذا لم يلتزم المواطنون

ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المواطنين، الاستمرار في اتباع كل الإجراءات الاحترازية فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لا بد من الاستمرار في اتباع مبدأ التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان وارتداء الكمامات في أماكن التجمعات".

وتابع، أن وزيرة الصحة استعرضت الموقف العالمي بخصوص فيروس كورونا، مردفًا: "لاحظنا أن العديد من الدول التي تراجع فيها عدد إصابات فيروس كورونا، ومع بدء نقص الوعي عند المواطنين فيها وعدم اتباع الإجراءات، بدأت تشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات والوفيات وهي دول متقدمة وفيها إمكانيات كبيرة جدًا، وبالتالي هذا الأمر كان مصدر قلق لنا كحكومة، ونتخوف من أن نشهد نفس السيناريو في مصر، لذلك اتخذنا بعض القرارات مثل غلق الشواطئ العامة".