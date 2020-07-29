تأجيل محاكمة المتهمين بتفجير أوتوبيس شرطة بالبحيرة لجلسة 29 سبتمبر

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار مصطفى المغازى، رئيس المحكمة، تأجيل قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد عام 2015 إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة 4 من شهود الإثبات ومهندس الأدلة الجنائية.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن مكالمات الصادرة من تليفونات أحد المتهمين يوم ارتكاب الجريمة.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا فى قرار الإحالة إلى المتهمين تهم الإنتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى جماعات العمل النوعى المسلحة للجماعة مع العلم بأغراضها، وتم توجيه تهمة قيادة جماعة محظورة وتأسيس مجموعات العمل النوعى إلى المتهم الأول فى القضية محمد محسن سويدان.

كما وجهت النيابة أيضًا إلى 5 متهمين بينهم المتهم الأول بتمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر، ووجهت إلى 9 متهمين تهم الإشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة سامى على إبراهيم ومجاهد عبد السلام العجمى وجمعة عبد المنعم الغرباوى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 39 آخرين، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلى الحافلة رقم 2757/ ب12 حال مرورهم بطريق "رشيد-المحمودية" وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة زنة 5 كيلوجرام من مادة نترات الأمونيوم متصلة بدائرة الكترونية لتفجيرها عن بعد، ووضعوها بالقرب من مطب صناعى بطريق الحافلة، وفجروا عبوتهم أثناء مرورها قاصدين ازهاق أرواح المجنى عليهم، تنفيذًا لغرض إرهابى.

كما وجهت النيابة لعدد 2 من المتهمين تهمة التحريض على ارتكاب جرائم الشروع فى القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والاتلاف، ووجهت لعدد 12 متهمًا تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، ولعدد 5 متهمين حيازة بنادق آلية وذخائر.