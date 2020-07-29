وزير النقل: ننفق 142 مليار جنيه على قطاع السكك الحديدية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة المصرية تنفق حاليًا في مجال السكك الحديدية فقط نحو 142 مليار جنيه مصري، سواء مشروعات جارية أو تمت أو مشروعات مخطط الانتهاء منها قبل عام 2024 ومن ضمنها توريد قطارات جديدة سواء عربات أو جرارات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن السكك الحديدية عندما أُنشئت كان عدد سكان مصر مليون مواطن، ووصلت طاقتها في مصر حتى عام 2009 نحو 9500 كم سكة حديد، متابعًا: "نُسير 900 قطار يوميًا ونتيجة عدم الصرف على هذه القطارات لفترات طويلة، بدأت تقل جودة الخدمة حتى الفترة السابقة على ثورة 30 يونيو".