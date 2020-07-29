عاجل.. مدبولي: لا بد من جني إيرادات تغطي تكاليف تشغيل المرافق والخدمات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تهتم كثيرا بقطاع النقل ومرفق السكة الحديد على وجه الخصوص لجعله يضاهي الموجود في كل دول العالم ويحقق رضا المواطن.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، الآن، أن الدور الأصيل للدولة في توفير المرافق الأساسية تستثمر فيها الدولة لخلق المرافق، ولكن لابد الإيرادات أن توفر وتغطي تكاليف التشغيل والصيانة لضمان استدامة هذه الخدمة، وبالتالي كلما يتم تطوير أداء الخدمات لابد أن تضمن الإيرادات مصاريف التشغيل وصيانة الخدمات للحفاظ على مستوى الجودة التي وصلت له الدولة.

وتابع مدبولي: "نؤكد على أنه لابد أن الدولة لها دور في الإنفاق على المصاريف الإساسية لإنشاء المرافق ولكن لابد من الإيرادات التي توفر استدامة هذا المرفق لضمان تقديم خدمات جديدة".