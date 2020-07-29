"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يُشكل غرفة عمليات لانتخابات الشيوخ

أعلن عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تشكيل غرفة عمليات لإدارة ومتابعة انتخابات الشيوخ 2020 ودعم مرشح الحزب على القائمة الوطنية، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية سيكون مقرها أمانة الحزب بالمحافظة، وذلك لبحث الاستعدادات لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، بحضور عبد الرحيم كمال المرشح عن الحزب علي القائمة الوطنية.

وأكد أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب بالمحافظة أهمية التواصل مع القواعد الحزبية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات ستنعقد بشكل مستمر طوال فترة الانتخابات، دعمًا لمرشح الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

واستعرض عبيد سالم الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة آخر المستجدات بشأن العملية الانتخابية والإعداد الجيد لها وخطة إدارة الحملة الانتخابية لمرشح الحزب من أجل الاستعدادات للانتخابات في إطار الالتزام بالقواعد الحزبية والإجراءات الاحترازية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار عبد الرازق حسن، أمين التقييم والمتابعة بالمحافظة، إلى تشكيل غرفة عمليات على أعلى مستوى لمتابعة العملية الإنتخابية كما جرى تكثيف حملات التوعية والتثقيف السياسي ومباشرة الحقوق السياسية والاستحقاق الانتخابي وشرح ماهية ودور مجلس الشيوخ.

وأضاف حسني منصور أمين لجنة الإسكان بالمحافظة إلى ضرورة التوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاقتراع حرصا على سلامة المواطنين، مضيفاََ أن الامانة ستعمل جاهده للتغلب على عنصر الوقت والتركيز على استخدام أدوات ووسائل الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها الوسائل الحديثة عبر السوشيال ميديا كنوع من الدعاية الإلكترونية.

فيما قال علي عبد الفتاح، أمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، إن قيادات الحزب يضعون ثقتهم في مرشح الحزب لحسم الانتخابات، وذلك لما يمتلكه الحزب من آليات وأدوات وخبرات سابقة وبما يضمه من كوادر وقاعدة جماهيرية كبيرة تشمل مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدا أن هناك ثقة من الشارع في المرشح عن الحزب.